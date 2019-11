Op 29 november organiseren Vormingplus Gent Eeklo, Gents Milieu Front, Festval van Gelijkheid, Netwerk Bewust Verbruiken en Catapa het evenement rond ecologie, recycling en duurzaamheid, BAR CIRCULAR in De Krook.

Met een repair café, lezingen, een Tedtalk en een interactieve workshop wijzen de partners op de verantwoordelijkheid van producenten en macht van de gebruiker. Het recht op repareren wordt gevorderd en de overconsumptie bij initiatieven als Black Friday aan de kaak gesteld.

Urgent.fm vindt zich in het gedachtengoed en werkt toe naar deze ‘duurzame bar’ door tussen maandag 25 en donderdag 28 november telkens om 10u een content-gerelateerde podcast uit te zenden. Partners Zwijgen is geen optie en Relaasgraven in archieven en bedienen u met interview en verhaal passend binnen het milieubewuste gedachtengoed.

Op 29 november vinden alle bondgenoten elkaar in de radiostudio in een BAR CIRCULAR RADIO-HIJACK tussen 13u en 14u.

Urgent.fm en Bar Circular op 25, 26, 27 en 28 november telkens om 10u en vrijdag 29 november in het hijack-uur om 13u.

Over de podcasts:

Maandag 25 november: De klimaatramp van dichtbij - Wineke van Muiswinkel

Hoe kun je de gevolgen van de klimaatcrisis, het verdwijnende landschap, uitstervende dieren en planten onder ogen zien zonder depressief te worden? Evanne Nowak voert gesprekken met mensen over landschapspijn en ecologische rouw. Radiomaker Wineke van Muiswinkel gaat naar zo’n klimaattherapiesessie en wordt verrast door de heilzame werking die het delen van zulke ervaringen oplevert.

Dinsdag 26 november: Relaas - De Wereldtuin van Mareille

Soms moet je er even tussenuit. Iedereen kent dat gevoel wel eens. Maar bij sommigen is dat gevoel sterker dan bij anderen. Laat eens al het materiële achter je, dan weet je hoe afhankelijk je kan zijn.

Woensdag 27 november: Zwijgen is geen optie - Patrick Doyen

Als topman bij Coca-Cola ontdekte Patrick Doyen dat mensen veel meer willen betalen voor hun frisdrank als die verkocht wordt in kleinere verpakkingen. Meer plastic, meer winst. Vandaag staat Patrick aan de wieg van De Leiding: een bedrijf dat plastic drankverpakking overbodig wil maken, te beginnen in de horeca.

Wat als de stroper boswachter wordt?

Donderdag 28 november: De Kennis Van Nu - De hele wereld kantelt, van het klimaat tot aan wetenschapsgeld.

Karin van den Boogaert gaat in gesprek met hoogleraar Aquatechnologie Marten Scheffer. Marten Scheffer onderzoekt aan de Wageningen Universiteit het belang van kantelpunten. Die vindt hij overal terug: in het klimaat, in de Arabische Lente, in de ijskappen en in wetenschapsfinanciering. Wat zijn die kantelpunten nu precies en belangrijker nog: kunnen we ook terug kantelen als het de verkeerde kant op gaat? Karin van den Boogaert praat met hem over ons veranderende klimaat, maar ook over de financiering van de wetenschap. Ook daar is namelijk een kantelpunt nodig volgens Scheffer.