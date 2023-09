Boenk D’erop is het wekelijks radioprogramma van BoenkerZ, de jongerenwerking van Blooshoofd en Urgent.fm.

In Boenk D’erop vertellen de jongeren wat hen op het hart ligt, waarmee ze bezig zijn, wat ze vinden van de wereld rondom hen en praten ze met mensen die ook jong zijn – in hoofd en/of in jaren.

Boenk D’erop omdat het goed zal zijn – ook jongeren van tien tot 16 kunnen radio maken.

Boenk D’erop omdat jongeren af en toe eens op de tafel willen slaan omdat ze niet altijd gehoord worden of omdat er geen rekening mee gehouden wordt.

De BoenkerZ proberen het meubilair van Urgent.fm niet teveel te beschadigen met het geboenk al kunnen ze echter niets beloven…

Volg het jonggeweld achter de schermen via INSTAGRAM en TIKTOK