Nieuw vanaf zondag 2 oktober: tweewekelijks, Buikgewoel

Met een voorliefde voor het eigenaardige presenteren 4 top dj’s een bijzonder aanbod underground stromingen.

Denk noise, ambient, electronica en neo-klassiek, baanbrekende experimentele muziek, zowel zacht als hard.

Verwacht gasten en live-sets in de studio, invitaties van locale labels die hun eigen stal komen vertegenwoordigen, occasionele schaamteloze zelfpromotie tot samenwerking met bevriende muzikanten.

Soms een wispelturig allegaartje van wilde uitspattingen uit de muziekgeschiedenis. Soms een heldere focus op een thema, genre, label of organisatie of een nieuwe frisse wending in het bestaande muzieklandschap.