‘Organique’ van Flying Rhinos won de ‘Supernova’-verkiezing van Spoetnik

De single ‘Organique’ van Flying Rhinos is uitgeroepen tot Supernova.

Dat is de prijs voor het meest populaire nummer van het voorbije academiejaar, gekozen door de luisteraars van het Gentse studentenprogramma Spoetnik op Urgent.fm.

Gedurende het academiejaar zette Spoetnik elke week een nieuw nummer van beloftevolle of gevestigde bands en artiesten in de spotlight. Die single werd dan ‘Komeet van de Week’.

De afgelopen weken stemden luisteraars op hun favoriet van alle ‘Kometen’, de 'SUPERNOVA’.

De debuutsingle ‘Organique’ van de Gentse band Flying Rhinos haalde iets meer stemmen dan ‘Disconnected’ van Mister Moon.

Op de derde plaats volgt Larssen met ‘Mess’. Verderop in de lijst staan bands als Jaguar Jaguar, Rex Rebel, VENTILATEUR en Melting Mallows.

Ook gevestigde namen als Brihang, Compact Disk Dummies en Millionaire passeren de revue. DIRK. is de enige groep met twee noteringen, zowel ‘Stay indoors’ als ‘Artline’ wisten de Gentse studenten te bekoren.



De volledige Supernova-lijst werd op donderdag 25 juni uitgezonden in een extra lange uitzending van Spoetnik op Urgent.fm. Het programma is terug te luisteren via de Mixcloud van Urgent.fm.

