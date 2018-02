Op 10 maart 18 bestaat De Krook één jaar. En ja natuurlijk, dat moet gevierd worden.

Samen met haar medebewoners en Krook-partners; de Universiteit Gent, imec en de Bib kijkt Urgent.fm vooruit en werpt een blik op de TOEKOMST.

De Krook herbergt een fascinerende tentoonstelling De Techpeditie van imec, demo’s van de UGent, thema-rondleidingen, comedy met Nigel Williams, talks en een concert van Outer op de trap van steen en wolken.

meer info:

http://dekrook.be/activiteiten/de-krook-jaar-001

Urgent.fm biedt op 10 maart een blik achter de schermen van haar stadsradio en medialab.

Want radio is al lang niet meer alleen radio maar een ruim web met verankering in muziekproductie, leertraject, evenementen en ruime redactiestructuur.

De bezoeker mag zich verwachten aan een band die opnames maakt in de opnamestudio, een actueel debat over de toekomst van radio in de studio tussen 14u en 16u, discussies over muziek, een workshopsessie 'audiosoftware Ableton for dummies' van 13u tot 15u en stemtesten die leiden tot een juist stemgebruik.

Kom binnen en vang een glimp op van het alledaagse leven op de radiovloer:

“a typical day @ an atypical office” bij Urgent.fm.