Van vrijdag 13 juli tot én met zondag 22 juli draait urgent.fm het terras van haar studiocontainer naar de Vlasmarkt en zet de gezelligste radiosofa open voor publiek, bands en boeiende live radio!

Open for radio

Tijdens de openingsshow op vrijdag 13 juli zetten we al meteen de toon voor de andere dagen. Het wordt een knaller van formaat met tal van hoogwaardige gasten. Hebben al bevestigd: koning van de Vlasmarkt Gerald Claes en Enchanté ambassadeur Ann Homblé.

Apollo: Jong geweld in de Gentse ether (16u - 17u)

De rest van de Feesten worden zeker even wijs met elke dag jong en eigenzinnig radiotalent van Apollo tussen 16 en 17u. Tijdens de gratis workshop radio maken komen nieuwsgierige enthousiaste tieners samen met leeftijdsgenoten de zender kapen en boksen zelf een radioshow in elkaar.

Camping Vlasmarkt: must-see, must-do, must-hear (17u - 21u)

Om 17u is het tijd voor het Camping Vlasmarkt-radiomagazine: dé place to be voor live verslaggeving over de verschillende feestkernen, interviews met de interessantste Gentenaars, en live muziek. Democrazy, Trefpunt en onze eigen muziekredactie selecteerden beloftevolle (nieuwe) bands die je moet gehoord hebben. Ze spelen live op het urgent.fm terras telkens om 17u en 19u15. Op zondag 22 juli sluiten we af met de enige echte winnaar van Student Rock Rally 2018 en haar catchy melancholische pop: Mermaid.

Tussen de gesprekken en liveoptredens door zorgen de urgent.fm-dj's voor steengoede klanken, korte en langere muzieksets verlichten de feest-geesten.

Urgent.fm DJ's (21u - 23u)

Vanaf 21u gooien de urgent.fm DJ's hun beats de ether en de Vlasmarkt in. Vanop de heuse Charlatan DJ-toren, die dit jaar in het midden van het plein staat vlak naast de urgent.fm container, brengen ze de Vlasmarkt aan de kook tot het deksel van de pan vliegt en het feest losbarst.

En alsof dat nog niet genoeg is, geniet je thuis mee van alle Vlasmarkt geluiden tot 8u 's ochtends. Via de ether ontvang je alle nachtelijke dj-sets en vrolijk vertier live en rechtstreeks vanop het meest bruisende plein van de Feesten.

Wat dit alles gaat geven hoor je van 13 tot 22 juli 2018 op 105.3FM, online en LIVE vanuit de urgentainer, recht tegenover Bar des Amis.

Urgent.fm live on air @ Gentse Feesten 2018

vr 13 - zon 22 juli

16u > 17u: rebelse tienerradio Apollo

17u > 21u: Camping Vlasmarkt

21u >23u: urgent.fm DJ's op de toren van de Charlatan

23u > 08u: uitzending van alle Vlasmarkt dj-sets

105.3FM, online en live op de Vlasmarkt!