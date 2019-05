Het aftellen naar de tien leukste dagen van het jaar waarin Gent de rol van ieders favoriete stad weer waar maakt, kan weer beginnen. Van vrijdag 19 tot zondag 28 juli 2019 wordt de stad overspoeld door een vloedgolf van muziek, theater, kermis en vakantiegevoel voor jong en oud. Ook op deze editie van de Gentse Feesten kan de mobiele radiocontainer van Urgent.fm niet ontbreken.

Temidden van het bruisend feestgedruis staat op de Vlasmarkt de Urgentainer, waaruit maar liefst 16 uur per dag live radio gemaakt wordt. Verwacht een cocktail van live optredens, interviews, zomerse platen en vers opgesnoven sfeernieuws.

Op vrijdag 19 juli trapt Urgent.fm af met een heuse openingsshow. Op deze heuglijke avond worden interessante Gentenaars, pleinorganisatoren, hoogwaardigheidsbekleders en partners uitgenodigd om te praten over hun Gentse Feestenbeleving en terug te blikken op het afgelopen academiejaar. Daarnaast volgt een royale voorstelling van de must-see’s en must-do’s tijdens de tiendaagse.

Vanaf 20 juli valt Urgent.fm in haar Gentse Feestenplooi en start met haar vaste programmatie. De nachtuilen kunnen tijdens de middag rustig verder ontwaken met de tienerradio Apollo tussen 16 tot 17 uur. Deze jonge Gentse radiotalenten boksen hun eigen radioshow in elkaar met een eigenzinnige twist en leiden nieuwe tieners op in de workshop.

Camping Vlasmarkt Magazine trekt de Feesten verder op gang tussen 17 tot 21 uur, met verslaggeving van afgelopen shows, interviews met bands en een blik op wat de avond nog in petto heeft. Deze praatjes worden aaneengeregen door aangename plaatjes verzorgd door de huis-dj’s. Daarnaast is het elke dag genieten van drie live optredens zorgvuldig geselecteerd door Jonge Wolven/Trefpunt, Democrazy en de Urgent.fm-muziekredactie. De laatste is een speciale: op de dag zelf geven de reporters een vooralsnog geheime Busker vijf minuten de tijd om het prachtig on-airterras in lichterlaaie te zetten.

Vanaf 21 uur laten de Urgent.fm-dj’s van bovenop de dj-toren van de Vlasmarkt hun beste nummers los op het publiek en is er geen andere weg meer dan de nacht in te gaan. Het feest breekt los en de kasseien van de vlasmarkt beginnen te daveren. Schrik vooral niet wanneer uw ledematen vanzelf op de beats gaan dansen. Keep calm en swing de nacht in tot de zon opkomt.

Is het voor jou onmogelijk om deze ervaring live mee te maken? Geen nood! Stem de radio af op 105.3 FM of luister online en ervaar de Vlasmarktexperience alsof je er zelf bij bent.

Luister van 16 uur tot 8 uur ‘s ochtends (inderdaad, neem dat van de zonsopgang maar serieus) en mis niets van de muzikale tiendaagse. Dit alles is te volgen on air, online of live aan onze urgentainer op ieders favoriete plek in Gent, de Vlasmarkt, recht tegenover Bar des Amis.