Gij zult u schuilhouden achter uw cursussen.

Gij zult uw research grondig verrichten.

Gij zult niet verdrinken in woorden maar deze in ijltempo neerpennen.

Gij zult aan verleidingen weerstaan en de blok als hoogste goed aanvaarden.

Nog even en de examenperiode van menig student, komt eraan. De tijd waarbinnen boeken en leerprogramma’s de cursist naar de studeertafel dwingen. Alleen op kot of met z’n allen samen op een Gentse bloklocatie. Voor de ene met hartzeer en deadline-angst. Voor de andere een verademing ingevolge de eenduidigheid. Het is helder, het is studeren wat die moet doen.

Maar ter verpozing en tijdelijke gelukzaligheid is er de ONDER CONSTRUCTIE BLOKSPECIAL.

Op 10 mei van 17u tot 19u trekt het studententeam van Urgent.fm met plezier nog eens alle registers open om de medestudent een hart onder de riem te steken.

Met een blik terug op het academiejaar maar ook vooruit naar de zomer. Met studietips en -tricks. Hoe concentreren maar ook hoe ontspannen? Met advies van professionals maar ook veel muziek ter ‘verademing’ van het brein.

Voor de beste investering voor de hersenen, op de vooravond van de blokperiode, stem af op Urgent.fm op 10 mei vanaf 17u.

Luisteren kan op 105.3 FM maar ook via de online beluistering op de website.