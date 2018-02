Icarus.fm uw viert z’n tienjarig bestaan! Wat begon als een radioshow voor experimentele muziek op zondagavond op deze zender, werd door de jaren heen uitgebreid met (inter)nationale mixtapes (Daniel O' Sullivan, Machinefabriek, Nils Frahm..), 50 livesessies in de studio in Gent (Jozef Van Wissem, Dez Mona, Bruno Bavota, Karen Willems, SX,...), concertregistraties (Haxan Cloak, Kreng, Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble,...), een platenlabel met 7 releases i.s.m. Vynilla (Echo Beatty, Otto Lindholm,...) en verschillende concertavonden – zo strikte Icarus onder meer al Peter Broderick, Nils Frahm, Tim Hecker en Deaf Center.



De wekelijkse playlist van het de show (samengesteld door bezieler Jeroen De Wandel) wil een thuis zijn voor alles wat niet in een vakje thuishoort: van ambient, experimentele muziek en hedendaags klassiek tot electronica, indiepop en jazz. Die filosofie uit zich helemaal in de concertavond die dit tienjarig jubileum extra muzikaal inkleurt. Op 8 maart vieren we deze verjaardag in NTGent met drie concerten van internationaal gerenommeerde artiesten: Andrea Belfi (IT), Greg Fox (USA) en Dictaphone (D).



De in Berlijn residerende, van origine Italiaanse percussionist en experimenteel componist Andrea Belfi (berucht voor z'n "electrifying drum solos and off the cuff improvisations"), New Yorker Greg Fox, eveneens multi-disciplinair drummer die behalve het uitbouwen van de solo-projecten GDFX en Guardian Alien al samenwerkte met elektronische artiesten als Liturgy, Ben Frost, Colin Stetson en Man Forever, en Dictaphone, een Berlijns/Brussels experimenteel trio dat sinds de jaren '90 meerdere eigenzinnige platen uitbracht, oa op het invloedrijke Duitse label Denovali.

Info & tickets: https://goo.gl/BUvh1C

Andrea Belfi Live: https://www.youtube.com/watch?v=GCNhBy-hhNc



www.democrazy.be

www.icarus.fm