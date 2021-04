Pink Feathers de muzikaal artistieke livestreaming ten voordele van Think Pink.

Benodigdheden: koffie en taart, een coupeke Cava en een borrelnootje, een late pistolet of het steviger apero-werk, onderuit in zondag blues maar met het hart in het juiste gesternte.

Zondag 25 april verenigt Pink Feathers in de online live streaming dj-toppers Phemia en Nadine Adjani met creatieve duizendpoot en kunstenares Moni Celsi.

Moni Celsi tekent en schildert vanaf 16u en schenkt de opbrengt van haar werk integraal aan Think Pink, de organisatie die het onderzoek naar borstkanker ondersteunt en inzet op zorg en nazorg van patiënten.

Nadine Adjani en Menica schenken het warme muzikale dekentje met bijzondere mixes in het house en techno genre.

Meekijken kan hier en hier, luisteren kan hier.

Breng een bod uit! Bieden kan vanaf zaterdag middag 24 april.

Betoverd door het werk van Moni Celsi? Wil je bod uitbrengen en zie je de opbrengst graag naar Think Pink gaan?

Vul dan hier je gegevens en waarde van jouw bod in.

Klop af met het hoogste bod en het kunstwerk is van jou.

De organisatie neemt contact met de betalingsdetails.

