In de 10-daagse van de veerkracht zet Gent de spot op de mentale weerbaarheid.

Via filmvoorstellingen, gespreksmomenten, workshops, praatcafés, opendeurdagen, lezingen tot wandelingen maakt het geestelijke gezondheidszorg bespreekbaar en biedt het laagdrempelig mogelijke oplossingen aan. De stad omarmt haar inwoners, reikt de hand, luistert en geeft in het verlengde daarvan inzichten en pistes naar mogelijke heling.

Meer daarover? HIER

Ook Urgent.fm houdt graag de schouders voor.

Samen met de Stad Gent, regie Gezondheid en Zorg stuurt Urgent.fm troost, auditieve versterkingstroepen maar ook schoonheid via haar radiogolven. Vijf podcasts met de thematiek; mentale zorg, weerbaarheid, erkenning én herkenning werden geselecteerd en zullen in de eerste week van oktober uitgezonden worden.

De podcast worden aangeleverd door de partners van Onbespreekbaar, Te Gek, Relaas, en Littekens

Schuif dagelijkse beslommeringen even aan de kant, leun een ogenblik achterover en vaar mee in 5 sterke verhalen. Op 3, 4, 5, 6 en 7 oktober, telkens om 11u verklankt de zender de 10daagse van de Veerkracht via haar on air golven.

Op 3 oktober wordt de podcast voorafgegaan door een gesprek met Sara Symoens, regisseur Mentale Gezondheid bij Stad Gent. Zij is samen met haar collega’s van het team Geestelijke Gezondheid bezieler van de 10-daagse van de veerkracht.

Luister naar Urgent.fm, de 10-daagse van de Veerkracht van 3 tot en met 7 oktober om 11u via 105.3FM of via de online beluistering op de website.