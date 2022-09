10 jaar 123-piano in de stad.

Al 10 jaar viert Gent in september de liefde voor de pianotoetsen en al 10 jaar de verrukking rond de bijzondere klanken gebracht door viruozen en leken. Van broeder Jacob tot Bach tot herkenbare tracks uit hedendaagse films.

De piano’s in de stad brengen mensen samen en leiden tot rustpunten of dansbare vrolijkheid, een mini feest tot moment van verstilling.

En ja, Urgent.fm uit graag de waardering voor dit muzikale verhaal.

Daarom prikt het 3 zondagen waarbinnen het een uur pianomuziek brengt.

Het vertrekpunt is het favoriete stuk van één van de 123-piano-ambassadeurs, het gevolg is de muzikale lijn uitgetekend door de Urgent.fm muziekredactie.

Bij de zondagse pistolets of in de pluche sofa van de oma, uit bed gerold na een nachtje stappen of net thuis na een bezoek aan een van de Gentse zondagsmarkten, laat raken door 123-piano on air op 4, 11 en 18 september, telkens om 13u.

Herbeluister hier uitzending 1, met ambassadeur Frederik Sioen.