Op woensdag 25 april zendt Urgent.fm live uit vanop 12urenloop

Klaar voor de sportiefste radio van het jaar? Op 25 april zendt Urgent.fm live uit vanop het Sint-Pietersplein bij de 12urenloop. Hét event waar de studentenkringen van UGent het tegen elkaar opnemen in een grote estafetterace gedurende twaalf uur.

Urgent.fm zal tussen 13u en 19u live radio maken voor alle aanwezigen op het plein en luisteraars thuis. Verwacht updates over de stand, reportages over de speciale rondes en interviews van lopers en supporters. Ook de vliegende reporters zullen de hele dag op het plein actief zijn om verslag uit te brengen on air.

Als opwarming zullen in het studentenprogramma Spoetnik steeds enkele studentenkringen voorbereidingen komen delen. Luister vanaf 16 april naar de trainingsschema's en tofste loopweetjes van de deelnemenede kringen op Spoetnik tussen 17u en 19u!

Urgent.fm is in ieder geval helemaal klaar om zich te geven.

Luister zeker of kom langs op het Sint-Pietersplein op 25 april van 13u-19u!