Het is weer die tijd van het jaar, de tijd van bloed, tranen en heel veel zweet. Urgent.fm is verheugd om ook dit jaar weer op de 12urenloop van Gent te staan. Op 26 april nemen vijftien studentenverenigingen het tegen elkaar op tijdens deze sportieve strijd op het Sint-Pietersplein. Stem af op 105.3 FM tussen 16u en 19u want onze reporters trekken hun loopschoenen aan om de sfeer op te snuiven en live verslag uit te brengen voor jullie. Tijdens de special uitzending ontvangen we verschillende mensen van de organisatie en ook de vijftien teams komen op voorhand af om hun eer te verdedigen en een uitdaging aan te gaan. Zo zullen we nauwkeurig testen of ze wel klaar zijn voor de grote loopwedstrijd. De winnaars van de titanenstrijd verdienen niet alleen ons eeuwig respect maar zij worden daar bovenop de volgende dag nog eens als grote helden ontvangen bij ons in de studio.