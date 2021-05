De Spoetnik Blokspecial, heilzaam voor de Gentse student

Student – definitie – Encyclo

1) • [onderwijs] iemand die hoger onderwijs volgt. (2) wie onderwijs volgt aan instelling voor hoger onderwijs

Student in 2020 – ‘21 – definitie

1) • [onderwijs] iemand die nagenoeg een heel academiejaar – kromgebogen achter het computerscherm – online lessen volgt, thesis of eindwerk schrijft in afzondering, per uitzondering de buitenlucht geniet - selectief doof wordt door metaalgekleurde stemmen – pint of koffie geniet in plastic beker bibberend onder afdak tot druk bevolkt stadspark – die getuigt van zachte rebellie maar ook doorzettingsvermogen – iemand die dit academiejaar nooit zal vergeten en er de vruchten van zal plukken ter levenservaring en eeuwige moed.

Voor die student, weldra omringd door stapels te verwerken cursussen, te herbekijken lessenreeksen of naslagwerken, fluo-stiften in regenboogpalet in aanslag, notablok en deadlineklok binnen handbereik… voor die student is er de blokspecial van de studentenprogrammatie Spoetnik.

Dat deze special op donderdag 13 mei kracht mag bieden voor de bloktijd die komt en verstrooiing aan de vooravond van de examenperiode.

Spoetnik’ers nodigen gasten en medestudenten uit voor een goed gesprek en rijgen de tips en tricks om de blokperiode heelhuids door te komen tot een gouden slinger.

Luister op donderdag 13 mei tussen 17u en 19u naar de Spoetnik Blokspecial via 105.3FM of online beluistering