Op 22 maart 2019 valt Dies Natalis: de dag waarop Universiteit Gent haar 202de verjaardag viert. Ter gelegenheid van die dag worden twee insitutionele en zes facultaire eredoctoraten uitgereikt. Personen die blijk hebben gegeven van een grote verdienste op wetenschappelijk, academisch of maatschappelijk vlak worden in de bloemetjes gezet. De studenten en personeelsleden van UGent krijgen die dag vrijaf om aan de feestelijke activiteiten deel te kunnen nemen.

Urgent.fm, het medialab van de Universiteit Gent, laat die gebeurtenis niet aan zich voorbijgaan en viert mee met een special van het programma Leitmotiv en met een radio-uitzending die volledig in het teken staat van Dies Natalis.

Zondag 13 maart 2019 zendt Leitmotiv, het programma over klassieke muziek, een aflevering uit waarin onderzocht wordt hoe studentenliederen componisten geïnspireerd hebben. Daarnaast houden de presentatoren Sara en Tobias een gesprek met Francis Maes, professor muziekgeschiedenis aan de UGent. Hij komt vertellen over zijn nieuw boek Een geschiedenis van de Europese muziek tot 1900 en over zijn sleutelmomenten in de Europese muziekgeschiedenis. De aflevering wordt afgesloten met een ode aan enkele muziekpedagogen, want ook de allergrootste componisten zijn ooit student bij iemand geweest.

Vrijdag 22 maart 2019 is er Dies Natalis-special. Een volledig uur wordt gevuld met bijzonderheden over UGent. Zo komt de geschiedenis van Universiteit Gent aan bod en worden enkele eredoctoraten besproken. Reporters trekken naar de expo 'Dies Natalis: 50 Jaar Participatie', enkele speciale gasten komen aan het woord en twee studentenverenigingen nemen het tegen elkaar op in een ludieke quiz over Universiteit Gent. Tijdens de uitzending wordt de 202de verjaardag van UGent uitgebreid gevierd.

Samengevat:

17 maart 2019 - 10u tot 12u - Dies Natalis - special Leitmotiv

22 maart 2019 - 13u tot 14u - Radiospecial Dies Natalis