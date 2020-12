Let’s Tick Together, het ritmische nationale slotritueel, in navolging van de applauzen in de straten en witte handdoeken aan de gevels.

Iedereen samen, terugkijkend op wat de wereld verloor in 2020 maar ook met hoopvolle blik naar wat we meenemen in de toekomst.

Een solidariteitsgedachte en een ritueel vastgelegd op woensdagavond 30 december.

Collectief Moving Closer en Kunstencentrum Voo?uit nemen glas en lepel in het slotakkoord van dit bizarre jaar.

Door ramen en deuren, kieren, plantsoentjes, carports en portalen klinken de door Gents muzikant Ruben Nachtergaele gecomponeerde melodieën.

Perfectie hoeft niet, samenhorigheid wel.

En Urgent.fm doet mee, 30 december klokslag 20 uur klinkt de ether mee in de juiste toonaard.

Klingel mee en stem af op 105.3FM of via de online beluistering.

Meer info of de melodieën leren, kan hier