Trouwe Urgent.fm-vriend, Consouling Sounds organiseert op zaterdag 18 november een nieuwe editie van hun 24 Hours of Deep Listening in de Asgaard in Gentbrugge.

Met op de line-up La Muerte, Mütterlein X Treha Sektori, Kludde, Antzaat, Wolf Vanwymeersch dient zich een divers en eigenzinnig programma aan. Met muziek, poëzie en debat met als onderliggende thematiek het bespreekbaar maken van zelfdoding en het doorbreken van taboe’s rond mentale gezondheid, leggen ze zoals altijd de vinger op geestelijke gezondheid.

Urgent.fm omarmt en leidt toe met 2 radiospecials met gesprekken met Mike Keirsbilck van Consouling Sounds en artiest Wolf Vanwymeersch aangevuld met 2 themagerichte podcasts.

Stem op donderdag 16 en vrijdag 17 november, telkens om 13u af op Urgent.fm via 105.3FM of via de online beluistering.

Beeldmateriaal van fotograaf Stefaan Temmerman.