Het zijn bijzondere tijden: geen Gentse Feesten, geen lokale zomerfestivals en geen verre reizen.

Maar geen zorgen!

Urgent.fm biedt een on air en muzikaal hart onder de riem. En de '24u Belgisch' wordt er één om bij weg te dromen en alle zorgen te vergeten.

Geniet op donderdag 21/5, 28/5 & 4/6 telkens tussen 11u en 19u van muziek van eigen bodem, ter ondersteuning van de Belgische muziek- en cultuursector.

Van dj-sets van Urgent.fm dj’s, onuitgebrachte repetitieopnames, live optredens tot genereuze audio van Charlatan, Kinky Star en Handelsbeurs. Verwacht je aan Belgische klassiekers, disco tot New Beat, elektronica meets wave, soundtracks uit Belgische film… tot een set samengesteld met Belgische artiesten die in het afgelopen jaar nummers in eigen beheer uitgaven.

Het belooft een bonte mix te worden en dus hét moment om oud en nieuw Belgisch talent te ontdekken.

Luister mee op 105.3FM of online via deze link.

En hou de social media van Urgent.fm in de gaten voor meer nieuws en updates over nieuwe zomerse radiospecials.