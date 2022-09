Het nieuwe radioseizoen van Urgent.fm schiet uit de sletsen op woensdag 28 september. Met een reeks nieuwkomers binnen de muziekprogrammatie, hier en daar een kleine uur-verschuiving en een geheel nieuw format voor de studentenprogrammatie wordt de zomer resoluut losgelaten, klaar voor een nieuw jaargetijde.

De programma’s die net vanonder het doopvont komen gekropen en wiens oren nog vochtig aanvoelen zijn; Uit de hoogte, Onder invloed, In The Walbox, Rockaula en Buikgewoel. Gelukkig hebben deze gloednieuwe teams inmiddels de ervaring en uitmuntende smaak om de luisteraar te verblijden met de eigenzinnig muzikale Urgent.fm-feel.

Uit de Hoogte brengt releases uit het house, acid en techno genre en presenteert zich als een niet-pretentieuze onvoorspelbare radioshow.

Elke donderdag om 19u

Onder invloed graaft in het hoofd van muzikanten en artiesten naar waar hun inspiratie lag bij het schrijven van wereldvermaarde nummers.

Telkens op zaterdag om 15u

In The Walbox duikt in bed met bedroomproducers en richt het nachtlampje op digitaal bewerkte muziek gaande van underground EDM-producers, hiphop beatmakers en indie singer/songwriters.

Tweewekelijks op zaterdag om 16u

Rockaula trekt de hitkaart van 100 jaar pop- en rockmuziek en voorziet deze van gedegen achtergrondnieuws. Liefde voor muziek en persoonlijke bezieling schemeren door tot op de achterste rij van de rock-aula.

Op zondagen, telkens om 10u

Buikgewoel. Met een voorkeur voor het eigenaardige presenteren 4 top-dj’s een bijzonder aanbod underground stromingen. Voel het nachtelijke dekentje van noise, ambient en baanbrekende experimentele muziek.

Tweewekelijks op zondag, middernacht tot 2

De bestaande programma’s die zachte programmatieverschuivingen ondergaan of samen de dans aangaan maar muzikaal nagenoeg ongewijzigd blijven zijn; Loman, Tweeden asem, Bad meanin’good, Neon Dreams, Relaas, De La Gente, Resonantie, Kinky Star, Alt F4, Night falls, The Real Deal, Phasefour X Wrong lane en Trakz X De La Chaud.

Alles na te lezen op het uitzendschema op de website

De studentenprogrammatie gooit het roer volledig om en versmelt tot een groot team waarbinnen audio, beeld en experimentele radio samen gemaakt wordt. De grenzen van de traditie worden opengebroken en met de neus richting radio2.0 kiezen ze voor het experiment en baanbrekende verandering. Voel de toekomst van dit medium voor het eerst bij Urgent.fm.

Groei, val, recht de rug, bewonder en voel mee met dit team van de radiorevolutie.

Urgent.fm flappert de armen gastvrij open en heet de luisteraar uitermate welkom in het nieuwe seizoen met nieuwe muzikale lijnen die blijvend vertrouwd aanvoelen.

Kom altijd gelegen via 105.3FM en de online beluistering in het nieuwe schema vanaf woensdag 28 september.