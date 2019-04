Icarus nodigt ter ere van International Piano Day een levende legende uit op vrijdag 29 maart in Bar Mirwaar (Burgstraat, Gent).

Dominique Lawalrée is een Belgische componist en pianist die vaak geassocieerd is met ‘The New Simplicity Movement’. Zijn oeuvre omvat meer dan 650 composities op ruim 30 platen vol hermetisch minimalisme. In 1976 richtte hij in Brussel zijn eigen label The Editions Walrus op als zijn persoonlijk vehikel voor niet commercieel verkoopbare muziek. Daaropvolgend bracht hij een reeks soloplaten uit gespeeld op zijn eigen ontworpen piano, allerhande synthesizers, Wurlitzer, orgel, percussie, aangevuld met tape experimenten en stem. Referenties zijn Erik Satie, Brian Eno, Morton Feldman en the Beatles in moeilijker momenten. Zijn optredens zijn schaars, mis dit niet!