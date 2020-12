In een terugblik naar de voorjaar-lockdown houdt Urgent.fm fijne herinneringen over aan de diverse muzikale radiospecials. Die draad pikt de zender met plezier weer op.

Het hele team radiomakers, bundelt programma- en redactie overschrijdend de krachten met telkens een thematiek voor ogen die inspiratie brengt. Het laat de makers voor even wegkijken van het eigen radioformat en verenigt teams op de on air golven.

De zender hijackt zichzelf en haar programmaschema en tekent 4 vrijdagen voluit voor thema-radio.

Op 18 december werpt het de blik op de studenten achter hun bureaus, wroetend kennis vergarend en zwoegend op papers en eindwerken. In de blokperiode, voorbode van de examens en stille brug naar kennis-metende vraagstukken, kunnen de studenten wel een muzikale armleuning gebruiken.

Speciaal voor alle studenten in blok: de Blokspecial op 18/12

25 december, Kerstmis, hoog-heilige dag, maar dan anders.

Dit jaar geen groots opgezette feestdis, overvolle winkelstraten voor de laatste pakjesaankopen of het eeuwig terugkerende moppenboek van nonkel Jos. Helaas.

Maar wel de muzikale radiospecial voor bij de – in bescheiden kring – feestvreugde. Verbrand de tong aan de ovenhapjes, speur naar de balletjes in de soep, leg de mooiste strik rond het cadeau voor uw geliefde, de jinglebells zullen niet ontbreken op deze ‘Kerst maar dan anders’-radiospecial.

1 januari, Nieuwjaar maar dan anders.

Om dat ‘anders’ even te vergeten, trekt Urgent.fm alle registers open. Maar liefst 24u volop feest ter nagedachtenis van dit bizarre jaar en met de hoop-trompet gericht op 2021. Van feest tot katermuziek, van tjing-tjing-moment tot languit in de zetel, van het dansen tot het her-opwarmen van de overgebleven aperitiefhapjes. Het kan allemaal samen met de Urgent.fm dj’s en programmamakers.

Op 8 januari neemt Urgent.fm de luisteraar mee op reis. En voyage, in de eigen woonkamer wel te verstaan. Op muzikale trip naar verre oorden of in herinnering naar een wandeling achter de hoek. Muzieksamenstellers en radiomakers gooien de deuren open en varen op de golven van het fantasievol reizen mee naar alle muzikale uithoeken van onze aardbol.

Geniet van deze muzikale intermezzo’s en de einde- en nieuwjaarperiode.

De beste wensen, hou je goed en vooral veel luisterplezier bij urgent.fm op 105.3FM of via de ‘luister live’-knop op de website.