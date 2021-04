In de week van 19 tot 25 april organiseert Urgent.fm een 7-daagse Prince Special.

Van een jong, klassiek balletdanser tot het boegbeeld van de Minneapolis-sound.

Op 21 april 2016 nam de wereld - nogal onverwacht - afscheid van de het funk/rock & pop-icoon Prince Rogers Nelson, beter bekend als Prince.

Met het vijfjarig gemis van Prince, organiseert Urgent.fm een radiospecial in het kader van dit icoon. De zender wordt gedurende de hele week gethematiseerd en paars ingekleurd met Prince-referenties, anekdotes, muziek en weetjes. Verrijkt met een gezonde portie dagelijkse Prince-specials, wordt er telkens wat dieper in het collectief Prince geheugen gegraven.

Maar liefst vijf keer heeft Gent het podium voorzien voor Prince.

Van maandag tot vrijdag, telkens vanaf 10u snijdt Urgent.fm de ‘Prince specials - taart’ aan met zowel lokale als persoonlijke anekdotiek en specifieke thema’s die eigen zijn aan de artiest. Denk zo maar aan imago, seksualiteit, dans, kledij, religie, teksten, culturele relevantie en natuurlijk de muziek!

Een hele week Urgent.fm-programmamakers Under the Cherry Moon

De ruime schare dj’s duikt in de Purple-memory met aangepaste playlists en mixes.

De studentenprogrammatie gaat de dans aan met enkele jonge muzikanten en ook de muziekredactie zet in op ‘His Royal Badness’. Het thematiseert de muziekselectie in die week en er wordt creatief ingespeeld op het nu met muzikale interpretaties van Prince.

Filmprogramma Kuleshov voegt een soundtrack-mix toe met nummers uit Prince-films zoals Under the cherry moon, Graffiti bridge, Pret-a-porter en Purple rain.

Dit alles is te beluisteren vanuit je vertrouwde zetel, of elders in het Gentse!

Luister elke dag live naar Urgent.fm op 105.3 fm of online.