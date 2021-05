Ja, Bar Bricolage laat dromen van zomers aan de Gentse plage.

De eigenzinnige site in de voorhaven brengt het hoofd op fonkelen bij de gedachte aan zonnige maanden waarbinnen ontmoeting en livemuziek vanzelfsprekend zijn. Dat samen onder de parasols zitten kan, en de lokale makers en creatievelingen inspiratie en vertier mogen schenken. Het laat hopen dat het culturele programma veelkleurig ingekleurd wordt want de wereld kan het gebruiken.

En de site opent de grote houten poort op 8 mei in een majestueus maar uiterst corona-proof Bar Bricolage openingsweekend.

Dik bevriend ziet Urgent.fm de kans schoon om daar die eerste dag op het appel te zijn.

Het doet dat met een legertje top-dj’s in de Bricolage music booth, live ter plaatse en via de Urgent.fm radiogolven tussen 14u en 22u.

Worden in een estafetteloop geprogrammeerd:

14u Liquid Brother (40 Fingers Cartel)

15u Neon Dreams Radio

16u Bad Meanin’ Good

17u Trakz

18u Phase 4

19u Cluster Flux

20u No Shit Like Deep Radio

21u Charged Retro Crew

Iedereen in goede muzikale handen dus.

Laat dit een startschot zijn voor een schone zomer met onder de blauwe lucht en schapenwolken, een groene oase met Gents talent, creatieve brokken en sympathiek publiek.

Luister naar het muzikale startschot van Bar Bricolage op zaterdag 8 mei tussen 14u en 22u, via 105.3FM of via de online beluistering op de website.

Of zak af naar de Gentse Chinastraat.