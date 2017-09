Ableton Live cursus voor beginners

Een A tot Z van digitale muziekproductie.

Deze workshop van 4 lessen stelt je in staat om met Ableton Live je eigen muziekproducties of liveshows te maken. Een breed pakket waar theorie en praktijk gecombineerd worden voor het beste resultaat.

Ableton Live is het productie en live-performance platform voor iedere producer in spe en de professional.

Maak je zelf muziek? Dan is Ableton een rechttoe rechtaan tool die je vlot door je creatieve escapades loodst. Met hoogstaande kwaliteit en uitstekende plug-ins kan je afgewerkte producten op niveau realiseren.

De docenten maken je wegwijs in het muzikaal proces en leren je alle tips & tricks die schuilgaan in dit programma.

Democrazy, Urgent.fm en House of Media bieden een beginnersworkshop om je op weg te helpen. Deze workshop zal plaatsvinden in de nieuwe media-hub van Gent, De Krook, meer bepaald in de redactieruimte van Urgent.fm op het -1 niveau onder de hoofdingang.

Concreet:

Practica: Ableton Live: voor beginners

Op dinsdagen 17, 24, 31 oktober en 7 november 2017.

Aanvang: 19u tot 22u

Prijs: 150 euro per deelnemer / 10 plaatsen per reeks

Locatie: Urgent.FM / De Krook, Gent.

De redactie van Urgent.fm bevindt zich op het -1 niveau van het gebouw, eenvoudig te bereiken via de Platteberg Gent, ter hoogte van de overdekte fietsstalling, onder de hoofdingang.

Inschrijven via contact@democrazy.be

Eigen Laptop en hoofdtelefoon vereist.