In samenwerking met House of Media, Democrazy en Ableton Live biedt Urgent.fm vanaf nu muziek cursussen aan met professionele one-on-one coaching. Je persoonlijke traject wordt gecentreerd rond 4 online contactmomenten en een persoonlijke online progress sheet waarin je samen met je coach je volledige traject kan aanvullen en bijhouden: doelstellingen, taken, werkpunten, vooruitgang, gedeelde muziekprojecten, samenvattingen en Q&A. Gegarandeerd de meest efficiënte weg voor een eerste kennismaking met Ableton Live of je aanzet naar verdere exploratie.

Ableton Live Coaching Beginners: Rocket Launch.

Wil je graag jouw muziek carrière lanceren? Dit is jouw kans!

Alle info en tickets voor de Rocket Launch vind je hier!

Ableton Live Coaching Next Steps: Coaching Pack.

Heb je al een eerste ervaring met Ableton, maar zit je wat vast?

Boek nu eenvoudig je one-on-one coaching sessies en onze Ableton experts beantwoorden al je vragen in de praktijk!

Alle info en tickets voor de Coaching Pack vind je hier.