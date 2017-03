Zondag was de meest bewogen dag van het openingsweekend, dat is het minste dat we kunnen zeggen.

De dag begon met een live-opname van de podcast van Relaas. Drie mensen kwamen hun waargebeurd verhaal vertellen op het podium.

Sara vertelde hoe het is om te leven met een dwangneurose, Wouter sprak over 'Tante Magda' en hoe zij een inspiratie was voor een boek dat hij schreef en de laatste verteller, Arno, maakte de vergelijking tussen zijn mama, papa en Spiderman. De mooie getuigenissen werden afgewisseld door een streepje live muziek.

Nadien stond Zimmerman, bassist van Balthazar, klaar om op te treden, maar dat heeft even op zich doen wachten toen het brandalarm van De Krook afging.

De evacuatie verliep vlot, en na een half uurtje kon iedereen weer naar binnen om dan toch nog te genieten van de mooie set die Simon Casier had voorbereid.

Het optreden was heel intens, en toch intiem. Puur genieten dus.

Na zijn optreden werd Simon al meteen geïnterviewd voor Ingrid en Hans bij hun uitzending van 40 Fingers Cartel.

Nog geen uurtje later stond er al een nieuwe band in de studio: John Ghost.

Ze stonden niet alleen òp het podium maar ook ervoor, het is namelijk een zeskoppige band met

onder andere een synthesizer en een vibrafoon, wat best wel grote instrumenten zijn.

Nadien verzorgde Tumult.fm nog een uur vol cultuur. Kristof Van Gestel kwam langs om

te praten over zijn werk dat hij tentoonstelt in het S.M.A.K.

Om ons weekend mooi af te sluiten gaf Manuel Hermia een betoverend optreden tijdens de 'Jazz-Rules'-uitzending.

Dat gebeurde helemaal in thema van 100 jaar jazz.

Het was een weekend vol levendige radio en leuk volk dat over de vloer kwam, maar liefst meer dan 20.000 personen!

Voor ons was het weekend zeker en vast geslaagd dus.