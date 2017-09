Voor de eerste maal in de geschiedenis van de Universiteit Gent mogen professoren, personeel, assistenten en studenten meestemmen bij de rectorverkiezingen.

Vanaf 18 september kunnen zij hun stem uitbrengen op de duo’s:

Karin Raeymaeckers en Patrick De Baets

Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe

Klassiek meten de kandidaten zich in het rectordebat dat dit maal plaatsvindt op 12 september op de site van de Sterre en vanaf 19u mee te volgen is via de Facebook livestream van de Universiteit Gent.

Urgent.fm biedt haar luisteraars een pré-rectordebat live on air op 12/9 tussen 17u30 en 18u.

De kandidaten gooien er de tongen los, smeden de degens en warmen hun woorden op in de radiostudio van Urgent.fm, live on air.

De kandidaat-duo’s nemen hierbij, net voor het eigenlijke debat, de tijd om zichzelf én hun programma kort en helder voor te stellen.

Presentatrice Sara Logghe leidt alles in goede banen.

Wil je dus een goede inhoudelijke basis alvorens via facebook in te tunen op het finale gesprek of ben je ook benieuwd naar hun favoriete muzieknummers, luister dan zeker naar deze bijzondere auditieve opwarming.

Tune in op 105.3FM of luister online via urgent.fm op 12 september vanaf 17u30.

Wil je graag je vraag aan de kandidaat rectoren behandeld zien in het grote debat? Stuur dan een mail naar communicatie@ugent.be

Meer informatie: https://www.ugentkiest.be