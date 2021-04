Of Urgent.fm een bende bijna-gekken een plek wou bieden in het uitzendschema?

Ja natuurlijk!

Of zij die het niet al te nauw nemen met klassieke radioformat-regels ook eens show konden maken?

Sure!

Of humor, in de brede waaier - van plat tot subliem - hun gebruikstaal mocht zijn?

Affirmatief!

Of vooral hun grote liefde voor muziek en hun wel zeer brede platenkast een plaats kon krijgen in het programma?

Als vanzelfsprekend!

Ze doopten zichzelf tot Amigo Business Collective, kortweg ABC want dat staat netjes op de naamkaartjes.

Maar het had evengoed Asbestos Boys Collective, Always Bring Calamari, Addiction Before Christ, .... kunnen worden.

ABC, what’s in a name?

In de vraag of ze zichzelf konden omschrijven, kreeg Urgent.fm weinig zinvols te horen.

An unhealthy group of human beings, weird and contagious.

Do not approach.

Do not listen.

Maar hun programma doet reizen in het hoofd, glimlachen en monkelen maar getuigt ook van een grootse passie voor muziek. En zo ziet Urgent.fm ze graag komen.

Geef die jongens een show! was het verdikt en zo geschiedde.

Amigo Business Collectie gaat voor de eerste keer on air op maandag 3 mei om middernacht om van dan af, wekelijks de maandagnacht naar een hoog absurditeitsniveau te loodsen.

Voor lovers & haters, vooral voor muziekliefhebbers en zij die alle reeksen van Fawlty Towers gezien hebben.

Voor zij die op elke pensenkermis tot de laatste uren blijven of voor zij die echt eens iets ander willen.

Stem af, elke maandag tussen 00u en 02u op 105.3FM of luister online via de luister live link op de website.