Ook in 2017 keert het verhalen- en muziekfestival Backtracks terug.

Op 25 november organiseren buurtwerk De Vaart, urgent.fm en Relaas opnieuw het prachtige verhalenparcours langs 7 Gentbrugse huiskamers.

Elke huiskamer herbergt een uniek, waargebeurd en bijzonder verhaar, verteld door haar bewoner. Elk verhaal legt een unieke link met een muzieknummer dat op eigenzinnige wijze

gecoverd wordt door uitmuntend muzikaal talent.

Een tip van de sluier?

De muzikanten van The Blue Earth, Burroughs & Crane, Louie, RAMAN, Marble Sounds, Alexandra Gadzina en Frank Boddin gaan aan de slag met nummers van Marco Antonio Solis, Janis Ian, Rick Astley, Lil' kleine, The Radios en Greenday.

Wie, welk nummer, in welke versie, hoe,... zal coveren, is het nog even wachten...

Zet alvast 25 november in de agenda, je kan tussen 10u30 en 19u terecht in Gentbrugge of je kan meeluisteren tussen 10 en 18u op urgent.fm