Cutting Edge: "Jong en beloftevol was nooit meer toepasselijk dan op deze band." Ja dat horen we graag bij Urgent.fm! Het is ook volkomen terecht dat deze jonge beloftevolle band een uitnodiging kreeg om langs te komen. Zelf benoemen ze hun muziek als een balans tussen warme klanken en elektronica, tussen intimiteit en dansbaarheid. Hun eerste single “Synchrone” is er eentje die tussen je oren zich herhaaldelijk blijft afspelen.

Herbeluister het interview hier

Herbeluister "Synchrone" hier

Herbeluister "Gena" hier