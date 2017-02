Zimmerman is onze band van de maand voor februari. Simon Casier is geen onbekende in het Belgische muzieklandschap. Vooral bekend als bassist van Balthazar heeft Simon Casier zichzelf al bewezen maar nu komt hij ook met een soloproject genoemd Zimmerman. Reden genoeg om Casier uit te nodigen voor een sessie.

Herbeluister 'Hard To Pretend' hier

Herbeluister 'Someday Maybe' hier

Herbeluister 'I Don't Want It That Bad' hier