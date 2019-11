Op 29 november organiseren Vormingplus Gent Eeklo, Gents Milieu Front, Festval van Gelijkheid, Netwerk Bewust Verbruiken en Catapa het evenement rond ecologie, recycling en duurzaamheid, BAR CIRCULAR in De Krook.

Met een repair café, lezingen, een Tedtalk en een interactieve workshop wijzen de partners op de verantwoordelijkheid van producenten en macht van de gebruiker. Het recht op repareren wordt gevorderd en de overconsumptie bij initiatieven als Black Friday aan de kaak gesteld.

Urgent.fm vindt zich in het gedachtengoed en werkt toe naar deze ‘duurzame bar’ door tussen maandag 25 en donderdag 28 november telkens om 10u een content-gerelateerde podcast uit te zenden. Partners Zwijgen is geen optie en Relaas graven in de archieven en bedienen u met interview en verhaal passend binnen het milieubewuste gedachtengoed.

Op 29 november vinden alle bondgenoten elkaar in de radiostudio met een hijack tussen 13u en 14u.

Urgent.fm en Bar Circular op 25, 26, 27 en 28 november telkens om 10u en vrijdag 29 november in het hijack-uur om 13u.