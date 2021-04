Het Perzische nieuwjaar Nowruz op 20 maart, initiatiefnemers de Centrale, Huis Van Alijn, Oxfam Wereldwinkel, De Krook Bibliotheek en Urgent.fm waren ingrediënten voor een feest over de grenzen heen. In een mooi initiatief werden literaire tips, muziek en een feestmaaltijd verzameld in de Nowruz-box, ter ondersteuning van de werking van The Boat Band.

In 2016 meerde de Reno boot aan in Gent en werd een tijdelijk opvangcentrum voor migranten. Toen een van de bewoners bij De Centrale kwam aankloppen besloot Thomas Noël om wekelijkse muziekrepetities te organiseren. Op deze sessies kwam The Boat Band bij elkaar. De bezetting verandert steeds. Het uitgangspunt blijft hetzelfde: een repertoire vormen met eigen werk en invloeden uit de thuislanden van de muzikanten. Daarin zitten talloze variaties maar twee dingen hebben de muzikanten gemeen: de liefde voor Gent en voor muziek.

Muzikanten Naim Erbaba en Yousef Zayyani kregen de opnamemicrofoon voorgschoteld en getuigden over de kracht en verbindende invloed van de muziek en onthulden hun dromen voor de toekomst.

Luister woensdag om 12u naar Tumult op Urgent.fm via de online beluistering of 105.3 fm