Op 10, 11 en 12 maart opent De Krook haar deuren met een weekend vol verrassende activiteiten en interactieve interventies die een vooruitblik geven op de werking. En dit kan niet zonder een spetterend avondfeest op 10 maart! Democrazy, Charlatan, Kerk en Handelsreizigers in ideeën slaan samen met De Krook de handen in elkaar en toveren de oude Bibliotheek Zuid voor één avond om tot een unieke feestlocatie!

BOEKEN TOE!

De Krook wordt dé inspiratieplek voor cultuur, kennis en innovatie. Want in De Krook valt véél meer te beleven dan enkel het uitlenen van boeken. Het wordt een ontmoetingsplaats waar je op je gemak iets kan drinken, mensen kan ontmoeten, cultuur kan opsnuiven, kan lezen of studeren. Maar waar je ook workshops kan volgen, installaties kan bezichtigen, zelf aan de slag kan gaan met innovaties en technologieën als 3D-printen en virtual reality,… Tijdens het openingsweekend van 10 tot 12 maart kunnen bezoekers niet alleen de bibliotheek voor de toekomst ontdekken, maar komen ze via verrassende activiteiten en interactieve interventies ook in contact met imec (het vroegere iMinds) en de Universiteit Gent.

Het volledige programma wordt binnenkort bekend gemaakt, maar de tickets voor het gratis openingsfeest op vrijdagavond kunnen vanaf nu al gereserveerd worden!

Het wordt een avond gevuld met muziek, met o.a. optredens van Brihang en BeraadGeslagen, een project van stadscomponist Fulco Ottervanger en Lander Gyselinck, schrijver Christophe Vekeman draait de sterren en strepen van de hemel en danst hardop doorheen eigen en andermans oeuvre. Het Woodrow Wilsonplein wordt voor de gelegenheid verlicht door De Nerdlab Roadshow met 25 multimediakunstenaars en daarbij een gezellige buitenbar en smakelijk eten aan verschillende foodtrucks.

Vanaf 23 uur wordt een versnelling hoger geschakeld: let’s dance!

De voormalige jeugdbibliotheek smells like urban met Catwar & Lilihell, Soul Shakers, Faisal en TLP.

De themazaal serveert dansbare rock’n’roll met Coolsaet & Co (Charlatan’s Rebel Rebel), Koentje (allround Gentse Feestenkampioen) en Porn Georges & Gayrald (de gebroeders Claes).

In de Musschezaal dans je all night long op house en disco met Boris Kortom, Juice Blenders, Bafana en The Glimmers.

Rustig kan ook: dichters draaien door in het Leescafé en schrijvers duiken op voor literaire performances. In het Poëziebordeel worden intieme woorden gedeeld in kleine kamers terwijl verderop het grote feest losbarst.

Schenk een boek!

Als eresaluut en definitief afscheid van de oude bibliotheek: breng een boek mee dat je lief is. Ze kunnen er twee dingen mee doen. Van 19 tot 23 uur is er een Speakers’ corner waar ze hun favoriete passage of verzen kunnen voorlezen. Wie wil kan er ook eigen boeken afgeven, de verkoop nadien is ten voordele van 11.11.11.

Meer info en gratis tickets via www.dekrook.be/boeken-toe.

Kom op tijd! Tickets gelden tot 23u, nadien geldt vol=vol.

BOEKEN TOE! is een productie van muziekclub Democrazy, muziekcafé Charlatan, KERK/vzw Springstof en Handelsreizigers in ideeën.

In samenwerking met Red Bull Elektropedia, Nerdlab en Paard van Troje.

In opdracht van Stad Gent en De Krook.