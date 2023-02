Urgent.fm, Gentse stadsradiozender, gevestigd in De Krook en warm genesteld in het culturele veld kan dezer dagen onmogelijk rond de Boon Literatuurprijs. Deze Vlaamse prijs voor Nederlandstalige boeken wordt op donderdag 30 maart uitreikt in het Vooruit-gebouw. Met haar reuzehart voor literatuur zet het medialab er dan ook stevig op in. In de aanloop naar de feestelijke uitreiking maar ook op de avond zelf zal Urgent.fm mooi vertegenwoordigd zijn en royaal berichten.

De ONDER CONSTRUCTIE radioshows krijgen vanaf eind februari geregeld een literaire voetafdruk, een Urgent.fm-boekenbrigade sleutelt aan een audioreeks over de liefde voor woord en het lezen. Ze halen experts voor de microfoon en treffen medestudenten in de stad op hun favoriete leesplek. De reeks wordt uitgezonden vanaf half maart.

Op 30 maart is Urgent.fm-talent te spotten op het podium met woord en muziek, naast de bühne verzorgt een gedreven social mediateam berichtgeving vanuit de zaal. Ook Radio 1 Culture Club en Urgent.fm vinden elkaar terug in dit verhaal. De 2 cultuur minnende zenders pakken elkaar in met gezamenlijke radioprogrammatie vanaf 20u in de snoepwinkel van het Vooruit-gebouw. Bent Van Looy en Urgent.fm presentatrice Sara Logghe omarmen Nederlandstalige literatuur en halen diens ambassadeurs naar het radiosalon.

Volg alles mee via de social mediakanalen van Urgent.fm en luister op 30 maart vanaf 20u naar Urgent.fm via 105.3FM of de online streaming (of voor 1 keer naar Radio 1)