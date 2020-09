Jacques Tati meets Radio Gaga meets Flatlife meets CirQ.

Als dat maar goed komt…

De Gentse creatievelingen van CirQ nemen op donderdag 03/09 voor de laatste keer de Urgent’se radiogolven over voor ‘Blokbusters’. Een socio-interactieve radiofonische bingoteevee radiospecial op maat van kwetsbare buurten die het kunnen gebruiken. Zo willen ze verbinden én het veilig houden. Samen. Met een buurt, Cinémobiel, culturele centra en buurtwerkingen.

Als een echt circus komen de Blokbusters met hun Cinémobiel en aanhang aangereden en bouwen ze een groot scherm op én een mini-radiostudio met live verbinding naar de Urgent’se radiogolven. En dit op zo’n manier dat The A-Team danig jaloers is op de vingervlugge actie van ons Blokbusterteam, the B-Team. Dit alles gebeurt voor een grote flat of groot gebouw met of zonder buitenterrassen.

Het programma varieert van dag tot dag, maar verzoeknummers, clips, “afstandelijke” interviews met buurtbewoners, bingo, karaoke en kortfilms zullen altijd op het programma staan. Andere mogelijkheden zijn een kookrubriek waar mensen uit de woonblok ingrediënten naar beneden gooien, die dan ontsmet worden en waar onze presentatoren mee gaan koken. Als luisteraar of toeschouwer is alles perfect live te volgen via de radio.

Met dit initiatief wil CirQ een onverwacht circus creëren en tegemoetkomen aan de noden van een gemeenschap die fysiek verbrokkelt en verkommerd achterblijft. Een ontmoetingsalternatief bieden, en de samenleving terug vormgeven. Een lach op het gezicht toveren. Warmte uitstralen. De mensen even verstrooien met warme onnozeliteiten. CirQ wil dat we onze buren beter leren kennen; een vervanging van de jaarmarkt of bepaalde wijkfeesten die nu niet doorgaan of het perfecte alternatief voor een festival.

In samenwerking met Dominique Van Malder (studio Orka, Radio Gaga) en Janne Desmet (studio Orka). In hun wit pak mét beveiligingsbril, gewapend met veiligheidslinten en bijbehorende ontsmettingsflessen luisteren zij op een veilige manier naar de noden van de buurt. En proberen ze troost te brengen in deze coronische tijden.

Meer informatie: hier

CirQ Blokbusters gaat live op Urgent.fm op donderdag 3 september tussen 18u en 22u