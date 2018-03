Wat betekent het om jong te zijn en een label te krijgen? Op donderdagavond 12 april om 20u wordt het gezellige salon van Huset een bijzondere ontmoetingsplek. In deze knusse ruimte zullen gasten ervaringen delen over het label dat de maatschappij hen opgespeld heeft.

Wij zijn drie vrijwilligers van Urgent.fm en we zagen hoe wij en jonge mensen om ons heen in hokjes geduwd werden. We speelden al een tijdje met het idee om een praatavond te organiseren waar we niet langer stil wilden staan bij louter negatieve ervaringen. Hoe kunnen we elkaar daarin versterken?

Ons idee kreeg al snel vorm: we stelden een collage van gastsprekers samen, elks met hun eigen plek in de maatschappij, elks gemotiveerd hun verhaal uit de doeken te doen. Ieders etiket wordt afgescheurd: dit gaande van seksualiteit tot psychische problemen, van lichaamstypes tot wat het betekent om een andere huidskleur te hebben.

Verwacht geen avond van kommer en kwel, zowel publiek als praatgasten willen we vanuit hun raakvlakken met een positief gevoel naar huis sturen. Het podium zal gevuld worden met een viertal sprekers die elk om beurt hun verhaal doen. Daarna krijgen zij de ruimte om op basis van hun raakvlakken in conversatie te gaan. Het gesprek zal geleid worden door Urgenter Simon Hendrickx. De hele avond zal opgenomen worden om later als podcast online gezet te worden.

De toegang is gratis, maar inschrijven via mail is aan te raden want de plaatsen zijn beperkt. De deuren gaan open om 19u30, het debat start om 20u. Er zal een pauze zijn om iets te drinken aan de bar en even wat bij te praten. Het einduur is voorzien om 22u30.

Op het facebookevenement zullen onze gastsprekers een voor een toegelicht worden.

Wil je komen luisteren of heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar: simon.hendrickx@urgent.fm.

Tot dan!

Fien, Claudia en Simon

Grafisch design en logo door Delphine Desimpel