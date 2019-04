De organisatie Critical Mass XL komt opnieuw op straat om te ijveren voor goeie fietsvoorzieningen, een leefbare stad én een duurzaam mobiliteitsmodel!

Op zondag 28 april verzamelt de fietsstoet om 14u op de vrijdagsmarkt in Gent.

Pimp je fiets en sluit aan bij deze feestelijke rondgang.

En Urgent.fm fietst ook weer mee!

Bind de transistorradio onder de snelbinder en stem af op 105.3FM want tussen 14u en 17u zendt urgent.fm de ultieme fiets-playlist uit, samengesteld door Critical Mass Gent.

Het is duidelijk, met steengoede muziek en een duurzame boodschap fietst de Gentenaar de stad in. Feest!

Voor wie na de stadstocht nog energie over heeft is er de afterparty in de fietstunnel van Dampoort. Nog meer Feest!

Critical Mass in de stad en via de radiogolven van Urgent.fm, zondag 28 april vanaf 14 uur.