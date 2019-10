In de wandelgangen van de het grote VRT gebouw wordt gefluisterd dat er op elke verdieping wel enkele Urgent.fm’ers rondlopen. En ook in Medialaan parkeert zich talent dat opgeleid werd, en de eerste mediakilometers liep, bij Urgent.fm.

Het medialab van de Universiteit Gent is dan ook heel trots om haar makers te zien doorstromen naar nationale netten en zich te zien ontpoppen tot schermgezicht of radiopresentator.

Alleen al in de laatste jaren zag Urgent.fm haar poulains Inge De Vogelaere (Qmusic), Kim Muylaert (NRJ), Jeroen Reygaert (Het Journaal), Xander Peeters (NRG), Ella Van Eynde (NRJ), Aster Nzeyimana (Het Journaal), Stijn Defoirdt (VTM), Sara Vandeursen (Woestijnvis), Jana De Wilde (Qmusic), Sander Gillis (Ketnet), Julie Van den Steen (MNM), Bart De Raes (MNM), Sander De Keere (Klara), Astrid Philips (Nostalgie), Anne Van Renterghem (Het Journaal), Shalini Van den Langenbergh (Nostalgie), Thomas De Graeve (Radio 1) en Jonas Decleer (StuBru) naar de nationale netten vertrekken. De lijst redactie- en audiomedewerkers aan de Reyerslaan en in VMMa met de roots bij Urgent.fm is grensloos. Bekende koppen Ben Van Alboom, Tomas De Soete, Kirsten Lemaire, Wim Oosterlinck en Nathalie Delporte komen allemaal uit het medianest dat Urgent.fm heet.

En nu, tijdens Film Fest Gent zet de kruisbestuiving zich verder, en komt cultuurmastodont Culture Club (Radio 1) naar de mobiele radiostudio van Urgent.fm afgezakt voor een bijzondere samenwerking op 11 oktober tussen 18u en 20u.

Daar waar Tumult.fm dagelijks festivalradio maakt op de Film Fest site tijdens dit ‘Gentse feest van de film’ verenigen de Radio 1 en Tumult.fm teams zich voor deze éénmalige filmspecial. Culture Club presentatrice Annelies Moons laat zich die avond goed omringen met Tumultreporters en –verslaggevers. De synergie tussen ancien en ambitieuze, jonge radioveulens is alvast veelbelovend. De degelijkheid vermengd met de onstuimigheid kan alleen maar een prachtresultaat opleveren.

Stem af op Urgent.fm op vrijdag 11 oktober tussen 18u en 20u of kom langs. Het team nestelt zich 11 dagen, maar op 11 oktober samen met Culture Club in Caféllini, het officiële Film Fest café tegenover Kinepolis.