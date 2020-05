Helaas, geen festivals, geen verre reizen en geen mondmaskerloze uitstappen.

Maar geen zorgen!

Blijf vooral in uw kot en geniet van de door Urgent.fm aangeboden zomerspecials!

24u Belgisch

Donderdag 21/05, 28/05 en 4/06 laat Urgent.fm genieten van muziek van Belgische bodem, elke dag tussen 11u en 19u ter ondersteuning van de Belgische muziek- en cultuursector.

Er is voor elk wat wils en gaat verder dan alleen muziek: ook een Belgische podcast of de audio van een theaterstuk verdienen een plaats.

24u Copacabana

Voor fans van tropische feestmuziek, recht van de kustlijn van Rio De Janeiro en ter ere van het Copacabana festival, is dit dé plek bij uitstek om drie dagen lang goed uit de bol te gaan. Zaterdag 27/06, 28/06 en 29/06, telkens van 11u tot 19u.

Een mix van zowel dj’s van eigen kweek als tunes van Huna Sounds, Radio Rood en nog veel meer.

24u Jazz

Jazz liefhebbers, eat your heart out! Woensdag 8/07, donderdag 9/07 en vrijdag 10/07rijgt Urgent.fm de Jazz-tonen aan elkaar. Drie dagen telkens van 11u tot 19u genieten van de échte Gentse Jazz.

De zweverige jazzmelodieën in combinatie met lokale poëzie, audio-verhalen en interviews zorgen voor een luisterervaring als geen ander.

24u Gent Boven

Gent boven alles, niks boven Gent. Voor ieder die in een dip zit door het wegvallen van de Gentse feesten is hier dé oplossing. Van vrijdag 17/7 om 18u tot zaterdag 18/7, 18u ontkent Urgent.fm de afgelasting en maakt on air de start van de feesten waar. Corona-maatregelen (huh?) 24u feest op 105.3FM

Met veel muziek, niet te missen interviews en radio aangeboden door de pleinorganisatoren.

Luister mee op 105.3FM of online.





Keep an eye out voor de sociale media van Urgent.fm voor meer nieuws en updates over de nieuwe zomerspecials.