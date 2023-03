Witte neutraliteit, de onzichtbare knapzak, intersectionaliteit en kruispuntdenken. Zijn dit termen die (on)bekend in de oren klinken? Spits de oren dan zeker en stem de radio op dinsdag 21 maart af op 105.3 fm.

De Urgent.fm studio wordt omgetoverd tot heus laboratorium waar onderwerpen zoals discriminatie en beperking onder de loep worden genomen.

Mag een witte persoon spreken over discriminatie? Discriminatie op basis van huidskleur, afkomst of geloof: hoe manifesteert dat zich? Wat zijn de criteria van een gepriviligieerde of onderdrukte positie? Wat is positionaliteit en hoe beïnvloedt dit de perceptie van iemand? Kan seksueel geweld geracialiseerd worden? Dat zijn vragen die meer bespreekbaar worden gemaakt in de 'Dag tegen de discriminatie'-radiospecial op 21 maart tussen 16u00 en 19u00.

Ook benieuwd naar hoe het ONDER CONSTRUCTIE-team van Urgent.fm de Dag tegen Discriminatie-radiospecial invult? Hoe onderzoek, wetenschap en Gentse organisaties hun steentje bijdragen aan deze speciale dag?

Het radioteam nodigt een brede waaier gasten uit om te spreken over hoe zij discriminatie benaderen, ervaren en hoe zij hiermee omgaan.

Draai de knoppen op 21 maart dus tot ze zich op de juiste radiofrequentie bevinden: 105.3 fm of luister via de online beluistering.