Dag tegen racisme, on air op 21 maart

Op maandag 21 maart richt Urgent.fm in samenwerking met de stad Gent en IN-Gent de spot op ‘Dag tegen racisme’.

In een radiospecial tussen 17u en 19u ontvangt de studentenredactie tal van gasten die de thematiek kaderen en het Gentse beleid onder de loep houden.

Via persoonlijke verhalen en de insteek vanuit onderzoekers, schrijvers en het verenigingsleven wordt een blik geworpen op het verleden, het heden maar ook op de toekomst.

Zoekend naar de stem uit het veld, bieden de presentatoren een co-host-stoel aan jonge persoonlijkheden die vanuit eigen achtergrond, met beide voeten in het debat, met de praatgasten in gesprek gaan.

Wat is racisme?

Hoe breed gaat het?

Welke handen en tools reikt de stad Gent aan?

Waar liggen de pijnpunten, de wrijving maar vooral ook de hoop?

Wat kan elk individu doen alleen al door stereotypering af te werpen?

Of is er al niet heel veel gebeurd in de afgelopen jaren en kunnen we op dit elan verder?

Neen, niet op alles komen antwoorden in deze 2 uur durende programmatie. Maar plaats voor gesprek, openheid en de zin om vooruit te kijken naar een ‘dag zonder racisme’ zal er wel zijn.

Stem op 21 maart vanaf 17u af op Urgent.fm via 105.3FM of luister live via de website online beluistering.

Of kom langs in De Krook Bibliotheek.

De pop-up studio staat opgesteld op de gelijkvloers verdieping in de agora.