Terwijl De Krook vermoeid haar deuren weer sluit na 11 000 bezoekers, ronden wij hier ook rustig af in onze redactie.



Er passeerde heel wat bekend volk vandaag. De dag begon met een XL-uitzending van Poolijs, een programma dat Nederlandstalige muziek

in de kijker zet. Hannelore Bedert kwam langs om te praten over haar nieuwe project ‘33’, Geert Noppe van Walrus was er ook bij

en gaf een live-optreden om ‘u’ tegen te zeggen, net zoals Frank Vander Linden, trouwens.

Nadien kwamen de bands Dadawaves en Wardrobe langs voor live sessies. Ook zij wisten het publiek in te palmen met hun magische klanken.

Tijdens de tweede Krookspecial van het weekend, ditmaal door Dario Rens en Jana De Wilde, hadden we alweer vele interessante gasten.

Reporters Esen en Kaat vertelden over hun ervaringen in het nieuwe gebouw.

Sara en Pauline van imec waren ook te gast in de studio en hadden het over de

verschillende manieren waarop zij rond innovatie werken bij imec.



Nathalie De Neve en Patricia Huyghe van de bibliotheek in De Krook hadden het over hoe de werking

binnen de nieuwe bibliotheek gaat, en gaven een woordje uitleg over de bibliotheek-applicatie.

Om 16u begon Mara Bauwens aan haar uitzending over architectuur waarin Ralf Coussée en Klaas Goris,

de architecten van het nieuwe gebouw, langs kwamen. Ook Daan Bauwens en Reginald Claeys waren aanwezig in de studio.

Zij zorgden ervoor dat een budget werd vrijgegeven om de 'De Krook'-site te ontwikkelen.

Afsluiten doen we nog niet écht, onze DJ’s blijven verder voor muziek zorgen tot 5u ‘s ochtends.

Tune in op 105.3 FM of luister via de stream op onze website.