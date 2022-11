De jaarlijkse Dag van de Wetenschap eind november staat gelijk aan het gluren achter de schermen van labo’s, musea en huizen waarbinnen onderzoek en wetenschap op de eerste plaats komt. Anderzijds nemen wetenschappers hun reseach op, vormen deze om in publieksgerichte activiteiten en settelen zich in De Krook.

Met een blik op studie rond technologie, milieu, psyche, gezondheid, ruimte, natuur, samenleving en cultuur kan de bezoeker van de Dag van de Wetenschap zich onderdompelen in experimenten, workshops, rondleidingen, lezingen en debatten op diverse plaatsen in de stad.

De Dag van de Wetenschap is een initiatief van de Vlaamse overheid. Het wordt gecoördineerd door Technopolis en georganiseerd in samenwerking met Vlaamse universiteiten, hogescholen en wetenschappelijke instellingen en musea.

In Gent scharen partners LUCA school of arts, Odisee, KU Leuven, Arteveldehogeschool, HOGENT en UGent zich rond het Wetenschapsfestival Gent en rollen activiteiten uit in De Krook, UFO, UZ Gent en GUM.

Urgent.fm, medialab van de Universiteit Gent en Gentse stadsradio kan niet ontbreken op dit gebeuren.

Het zendt haar zonen en dochters uit om deel te nemen aan activiteiten en experimenten. Van 14u tot 16u nestelt het radioteam zich in haar pop-up radiostudio in De Krookbibliotheek. Tal van gasten, gaande van organisatoren, onderzoekers en begeleiders, ambassadeurs tot de reporters schuiven aan voor een gesprek in de overvolle show. Het socialmedia team verzorgt inspirerende en beeldende verslaggeving op de online kanalen.

Zak op 27 november af naar Dag van de Wetenschap in Gent en passeer bij Urgent.fm op de gelijkvloersverdieping van De Krook Bib.

Luister naar de Dag van de Wetenschap radiospecial van 14u tot 16u via 105.3FM of via de online beluistering op de website.