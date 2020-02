27 februari verschijnt er op het gebouw van De Krook een oranje lijn. Die streep staat voor de zeespiegelstijging veroorzaakt door de opwarming van de aarde. Urgent.fm plaatst haar schouders onder het Oceans Are Rising project en zet 27 februari volledig in het teken van bewustwording van de klimaatverandering.

Urgent.fm wil tonen dat het anders kan en vooral dat alle kleine beetjes helpen. De klimaatuitdagingen van morgen zijn te belangrijk om stil te blijven zitten. Daarom komen er verschillende boeiende gasten over de vloer van 17u tot 19u bij Spoetnik, in de ‘Da’s toch eco-logisch?!’ klimaatspecial.

So let’s get involved and let’s get informed, onder andere door initiatiefnemer Koen Meirlaen, die de globale oorzaken en gevolgen van klimaatopwarming uit de doeken doet. Ook stad Gent botst op ecologische uitdagingen.

In deze Spoetnik wordt het duidelijk wat de stad uitvoert om haar steentje bij te dragen aan het veranderende milieu. Een proper milieu begint bij jezelf; hoe je zelf milieubewuster kan leven en de uitdaging van de klimaatopwarming kan aangaan. Pieter Boussemaere, auteur van '10 klimaatacties die werken', komt het maar al te graag vertellen.

Urgent.fm zal aanwezig zijn bij het plaatsen van de sticker en volg dit online live op. Draag je dit project ook een warm hart toe? Check dan zeker onze sociale media en tune 27 februari in op 105.3fm of via Urgent.fm voor ‘Da’s toch eco-logisch?!’.