Urgent.fm viert kerst met De On-Afgezaagde Kerstlijst

Het ONDER CONSTRUCTIE team, de nieuwe media- en studentenwerking van Urgent.fm pakt uit met een eigenwijze kerstspecial.

Vijftien december wordt een heuglijke dag voor het gehoorkanaal.

Voor wie de jingle bells even teveel worden en de Ho Ho Ho’s liever vreugdevol aan zich laat voorbijgaan biedt Urgent.fm soelaas. De On-Afgezaagde Kerstlijst, een afspeellijst vol minder bekende kerstnummers wordt dezer dagen een streling voor het oor. ‘Er is meer dan Mariah Carrey of Wham’, het studententeam verzamelt gulzig songs die de brug leggen naar de decemberfeesten; van Low over Merol tot Kate Bush en Stippenlift.’

Luisteraars inspireren om aan de kersttafel eens wat anders te draaien zit intussen ook ingebakken in de genen van het jonge Urgent.fm-team.

De afspeellijst vindt na 15 december de weg naar Spotify en wordt aldus het ideale ‘kerstgeschenk’ ter vertedering van nonkels en tantes aan de feesttafel.

Stem af op de On-Afgezaagde Kerstlijst op donderdag 15 december van 15:00 - 19:00 uur op 105.3 fm of via de online beluistering