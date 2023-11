Dag van de Wetenschap, zondag 26 november, de hoogmis van het wetenschappelijk onderzoek en het zichtbaar maken van alles wat zich in labo’s en aula’s manifesteert.

De dag waarbij universiteiten, hogescholen, wetenschappelijke instellingen, musea, verenigingen en federaties de deuren openzetten en in hun kaarten laten kijken.

De Dag van de Wetenschap en het Gentse Wetenschapsfestival verspreiden zich over diverse bezoekadressen in de stad en tekenen ook 2 parcours uit die thematisch activiteiten verbinden. De ene blikt naar de toekomst en zoomt in op Artificiële Intelligentie, de andere bouwt lezingen en workshops rond Mentaal Welzijn.

Aan zoveel moois kan Urgent.fm niet voorbijlopen en daarom richt de medialabwerking van ONDER CONSTRUCTIE haar pijlen op deze feestdag van de wetenschap.

Al in het ochtendgloren stuurt het haar radioreporters op pad en dompelt hen onder in de verschillende sites en activiteiten, het socials-team zorgt voor beeld bij de klank en tussen 14u en 16u zetelt het team in de pop-up-radiostudio in De Krook Bib.

Initiatiefnemers, proffen en onderzoekers worden voor de microfoon en camera gehaald aan bezoekers wordt gevraagd hoe ze de dag beleefden.

Alles te volgen via de socialmedia-kanalen van Urgent.fm en live on air vanaf 14u via 105.3FM en in de online beluistering op de website