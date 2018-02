DE KROOK VIERT FEEST



Op 10 maart 2018 bestaat De Krook één jaar. Dat vieren we met een dag vol toekomst. Een interactieve expo, demo’s, debatten, rondleidingen, workshops, comedy, muziek en radio bieden een fascinerend zicht op de toekomst. Op twee locaties: in De Krook en op het Studentenplein.



De stadsbibliotheek, imec, de UGent en haar medialab Urgent.fm zijn de centrale bewoners van De Krook. Door de gezamenlijke fysieke aanwezigheid van deze drie partners in één gebouw zijn er unieke samenwerkingsprojecten ontstaan met resultaten die elkeen apart niet had kunnen realiseren. Tijdens de viering van het 1-jarig bestaan geven we inzicht in de allereerste resultaten uit die unieke samenwerking.



PROGRAMMA

/// alle activiteiten zijn gratis

/// voor de rondleidingen is inschrijven via de links hieronder bij 'Walks' noodzakelijk

DE TECHPEDITIE

Een interactieve pop-up expo

Doorlopend vanaf 10:00 - Studentenplein (naast Ufo, UGent) Sint-Pietersnieuwstraat 33

Bij imec ontwikkelen de knapste wetenschappers minuscule chips en revolutionaire applicaties, met impact op het dagelijks leven. Beleef een dag in de toekomst op De Techpeditie, een verbluffende interactieve expo vol demo’s, games, Virtual Reality en 3D video en veel meer.

DEMO's

Onderzoek vandaag kleurt het leven van morgen

Doorlopend - De Krook, Agora

Demo’s van de UGent in De Krook: over het activeren van mensen met dementie via muziek, fobieën overwinnen met Virtual Reality, herkennen van interactieve reclame, 360°journalistiek, slimme producten voor gezondheid en welzijn, tijdreizen naar de oudheid en veel meer.



TALKS

QUOTES - Nemen robots de wereld over

11:00 - Krookcafé

Tina De Gendt interviewt filosoof Jochanan Eynikel die de grote technologische trends bekijkt door een menselijke bril en reflecteert over ethische innovatie.

PAARSE ZETEL - Impact van tijd

14:00 - Krookcafé

Griet Pauwels interviewt auteur Filip Rogiers over ‘Angel’, zijn aangekondigd boek over hoe tijd niet zozeer de gebeurtenissen, maar wel de vragen erover verandert.

KRAKS@DEKROOK - Slimme technologie in huis & micro-elektronica in ons lichaam

15:30 - Krookcafé

Hoe benaderen internet en slimme toestellen duurzaam en comfortabel wonen? Hoe vult technologie onze veranderende zorgnoden aan? Ann Ackaert (IDLab, UGent) werpt een blik op de kansen en uitdagingen van de toekomst.

Aan het Centre for Microsystems Technology (imec-UGent) werken Maaike Op de Beeck en haar team aan computerchips die zo klein zijn dat we ze in het menselijke lichaam kunnen inplanten. Kunnen we binnenkort mensen met protheses terug laten voelen?

FILMFEST GENT TALKIES - Toekomst van het filmkijken

17:00 - Krookcafé

Patrick Duynslaegers interviewt Alexander Vandeputte (directeur filmverdeler Lumière) over de toekomst van filmkijken.



WALKS

Rondleidingen

11:00 Algemeen - De Krook: hier inschrijven

14:00 Architectuur - Ghent Authentic: hier inschrijven

15:30 Kinderen/Gezinsrondleiding - Het spook van de Krook: hier inschrijven

16:30 Literatuur - Gentse auteurs komen uit de kast: hier inschrijven



COMEDY

Nigel Williams

14:30 - De Krook, De Blauwe Vogel

Gewezen fabrieksarbeider, activist, vakbondsman en cafébaas Nigel Williams fileert in een exclusieve voorstelling voor 1 jaar De Krook bekende en onbekende toekomstmythes.



MUZIEK

Outer

17:30 - De Krook, Trap van steen en wolken

Muziek die doet denken aan afgelegen plekken met stille landschappen.



RADIO - URGENT.FM

liveRADI0 - Toekomst van radio

14:00 - 16:00 - De Krook, Urgent.fm radiostation

Radio gewoon een presentator achter een micro? Think again! Radio anno 2018 is veel meer dan dat. In een twee uur durende radiospecial blikken we vooruit naar de toekomst van de radio. Hoe zal het medium veranderen? Wat komt allemaal kijken bij het maken van een uitzending? Hoe belangrijk zijn sociale media geworden? Welke gevolgen heeft de omschakeling naar digitale radio? We proberen op deze en meer vragen een antwoord te vinden met hulp van experten in het vak. Presentator Sara Logghe praat onder andere met Tom Evens (UGent), Eva Moeraert (Artevelde Hogeschool) en Jolien Roets (Q Music). Tune in op 105.3 fm of kom gewoon langs op Urgent.fm om live mee te luisteren en geniet ondertussen van de unieke sfeer die in elk hoekje van de redactie hangt!

Rondleiding Urgent.fm

16:00 - De Krook, Urgent.fm radiostation

De Urgent.fm redactie stelt haar deuren open voor het publiek en toont de veelzijdigheid van radio. Een medewerker van Urgent.fm neemt jullie in een korte maar krachtige rondleiding (ca. 20 min) mee langs de radiostudio, livestudio en redactieruimte. Hoe wordt een uitzending gemaakt? Hoe ziet een studio eruit? Wie werkt allemaal mee aan deze bruisende zender? Een blik achter de schermen van de Gentse stadszender leert het je allemaal!

Stemtesten

Doorlopend - De Krook, Urgent.fm radiostation

So you think you have a good voice? Onze “stem-specialisten” luisteren en beoordelen!

Workshop Ableton

13:00 - 15:00 - De Krook, Urgent.fm radiostation

Heb je altijd al graag leren werken met muziek software om zelf nummers te bewerken? De makers van Ableton geven een workshop voor mensen met en zonder voorkennis. Iedereen welkom!



WORKSHOP DIGITAAL MAKEN

Doorlopend van 10:00 tot 17:00 - De Krook verdieping -1

Digitaal Maken, dat is leren werken met lasercutters en 3D-printers, de basis van elektronica opsteken, starten met programmeren... Maak kennis met het aanbod.



KINDEREN

Luisterende Oortjes (3+)

Doorlopend van 10:00 tot 12:00 - Kinderbibliotheek

Kom luisteren en kijken naar verschillende verhalen!

Huisverteller Veerle Ernalsteen (10+)

14:30 – Kinderbibliotheek

Veerle vertelt over de toekomst.

Ruimtereizen workshop

Doorlopend van 13:00 tot 16:00 - Kinderbibliotheek

Hoe ziet een ruimtereiziger eruit? Hoe gedraagt hij/zij/x zich in De Krook? We zoeken het uit en leggen het vast in diverse media.



POP-UPS

Back to the future

Doorlopend - De Krook

Verstuur je goede voornemens. Stap in de toekomstlift. Schrijf een brief naar jezelf. Label je toekomstdromen.



Bekijk het Facebook-evenement en laat weten of je komt. Meer informatie www.dekrook.be