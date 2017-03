Het is gebeurd. De Krook is geopend.

En onze eerste avond vol live-optredens, gasten in de radiostudio en gezellig volk was meer dan geslaagd.





We openden onze avond met een Krookspecial door Sara Logghe, Maaike Grootaert, Jana De Wilde en Lies Vandevyvere.

Verschillende mensen kwamen langs in de studio voor een interview.

Zo kwamen de mannen van IPEM, IDLab en MICT langs om te vertellen wat zij juist in De Krook gaan doen.





kwam onze studio en redactie helemaal ondersteboven zetten met zijn verschijning.

Hij speelde voornamelijk ‘oldies’ zoals Sexjunkie, Wiezeddegij en Lickedylick.

We ontdekten ook dat hij de koning der bindteksten is.



Nadien sluisde iedereen door naar het afscheidsfeest BOEKENTOE in de oude bibliotheek, wat een immens succes was.

Ook vandaag belooft het een interessante dag te worden. Er komen verschillende artiesten langs bij Urgent.fm

zoals Hannelore Bedert, Frank Vander Linden, Geert Noppe, Dadawaves en Wardrobe.

In de bibliotheek zullen lezingen plaatsvinden van o.a. Maud Vanhauwaert en Jeroen Olyslaegers.

Wil je langskomen? Neem dan zeker een kijkje in onze spiksplinternieuwe studio op verdieping -1 aan de fietsenstalling (ingang langs Platteberg).